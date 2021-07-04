تركيا.. عمليات تطعيم كورونا تتجاوز 5 ملايين في أسبوع

أعلنت وزارة الصحة التركية، أن حصيلة التطعيم بلقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 5 ملايين جرعة، حتى مساء الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه جرى تطعيم 5 ملايين و345 ألفا و382 بجرعة من لقاح كورونا خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت إلى أن إجمالي التطعيم بلقاح كورونا تجاوزت الـ52 مليونا و620 ألفا و495 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك - فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.