وزير الصناعة: تركيا تتحه لتحقيق نمو اقتصادي كبير 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن كافة المعطيات تشير إلى تحقيق الاقتصاد التركي نموا كبيرا خلال عام 2021.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته، الأحد، متحف "نجمي إيغه بولاية أدرنة غربي البلاد.

وأوضح ورانك أن تركيا أقدمت على العديد من المشاريع التنموية والحيوية خلال آخر عام، وأن الرئيس (رجب طيب) أردوغان شارك في افتتاح قسم كبير من تلك المشاريع.

وأضاف أن تفشي وباء كورونا أخلّ بموازين الاقتصاد العالمي، مبينا أن تركيا استطاعت تحقيق توازن جيد بين إنعاش الاقتصاد والحفاظ على السلامة الصحية العامة خلال فترة الوباء.

وتابع قائلا: "بينما عانى الاقتصاد العالمي من الانكماش خلال فترة الوباء، شاهدنا كيف نما الاقتصاد التركي، وفي الربع الأول من العام الجاري حققنا نموا بنسبة 7 بالمئة، وهذا يشير إلى احتمال نمو كبير في عموم 2021".

وأشار ورانك إلى حدوث زيادة ملحوظة في صادرات المنتجات التكنولوجية خلال الفترة الأخيرة.

وزير التجارة محمد موش، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، إن الصادرات زادت 40 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار.

وأوضح أن الصادرات في يونيو/ حزيران المنصرم، ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بزيادة 47 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأكد أن أرقام الصادرات سواء على أساس شهري أو ربع أو نصف سنوي، تعد الأعلى في تاريخ الجمهورية.