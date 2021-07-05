تركيا تسجل 4 آلاف و678 إصابة بكورونا و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الإثنين، تسجيل 35 وفاة بفيروس كورونا.

وحسب معطيات الوزارة، سجلت تركيا 4 آلاف و678 إصابة جديدة بالفيروس.

وشهدت البلاد شفاء 4 آلاف و735 شخصا من كورونا.

كما تم إجراء 219 ألفا و737 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وعلى صعيد متصل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 53 مليونا و659 آلاف و272.

وأوضحت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 36 مليونا و251 ألفا و519، حتى مساء الإثنين.

وبلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 15 مليونا و858 ألفا و588، فيما تجاوز عدد متلقي الجرعة الثالثة حاجز المليون بـ 549 ألفا و165.