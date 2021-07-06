أقار يؤكد استمرار المباحثات بشأن مطار كابل الدولي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وتأمين الحماية له.

وفي تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أكد أقار أهمية تشغيل وحماية مطار العاصمة الأفغانية قائلا: "في حال توقف المطار عن العمل، لن يبقى سفراء الدول الأجنبية في كابل، وستتحول أفغانستان إلى دولة معزولة، وسينجم عن ذلك مشاكل على صعيد العلاقات الدولية".

وأشار إلى أن حماية وتشغيل مطار كابل مهمان لرفاه ومستقبل الشعب الأفغاني قائلا: "تركيا تريد تحقيق نتائج إيجابية من أجل منافع الشعب الأفغاني، هدفنا سلامة إخوتنا الأفغان واستقرارهم ورفاههم".

وكشف أقار، أنه سيجري الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول أفغانستان.

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاع المسلح.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن و"طالبان"، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.