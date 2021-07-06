إطلاق رحلات قطار سريع "إكسبريس" بين أنقرة وإسطنبول

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، إطلاق رحلات قطار سريع "إكسبريس" بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام، الثلاثاء، أن الرحلات المذكورة ستنطلق اعتباراً من 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار إلى أن قرار إطلاق هذا النوع من الرحلات، جاء بالتزامن مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد، مع تراجع انتشار وباء كورونا.

وحول تفاصيل رحلة "إكسبريس"، قال الوزير إن القطارات المخصصة لهذا النوع من الرحلات لن تتوقف في محطات أخرى سوى بولاية أسكي شهير، ما سيوفر على الركاب 25 دقيقة من إجمالي مدة السفر.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إنهم يعتزمون زيادة عدد رحلات القطارات السريعة بين أنقرة وإسطنبول من 10 إلى 14.