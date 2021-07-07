تركيا.. تسجيل 52 وفاة و5 آلاف و160 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 52 حالة وفاة، و5 آلاف و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن المستشفيات والمراكز الطبية أجرت 225 ألفا و253 فحصا (مسحة) للكشف عن كورونا خلال 24 ساعة.

وعن عمليات التطعيم، كشفت الوزارة أن 59.42 بالمئة من سكان البلاد ممن هم فوق 18 عاما، تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا.

في حين وصلت هذه النسبة لدى المتلقين لجرعتين إلى 26.11 بالمئة، للفئة نفسها.

وأضافت في هذا الإطار أن البلاد شهدت إجراء 808 آلاف و351 عملية تطعيم ضد كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تشمل كافة الجرعات الأولى والثانية والثالثة.