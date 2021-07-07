وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يجريان اتصالاً الأربعاء للتباحث حول أفغانستان

يعتزم وزيرا الدفاع التركي خلوصي أقار والأمريكي لويد أوستن بحث الوضع في أفغانستان، عبر اتصال هاتفي، الأربعاء.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أفاد فيه أن أوستن سيجري اتصالاً هاتفياً في الغد مع نظيره التركي.

وأوضح أنه من المرتقب أن يكون الملف الأفغاني في مقدمة المواضيع التي سيتناولها الوزيران.

ولفت إلى الاتصال سيكون بمثابة لقاء جديد بين البلدين بخصوص تشغيل وحماية مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل.

والثلاثاء، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وتأمين الحماية له.

وأكد في مؤتمر صحفي على أهمية تشغيل وحماية مطار العاصمة الأفغانية قائلا: "في حال توقف المطار عن العمل، لن يبقى سفراء الدول الأجنبية في كابل، وستتحول أفغانستان إلى دولة معزولة، وسينجم عن ذلك مشاكل على صعيد العلاقات الدولية".

وكشف أقار أنه سيجري الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول أفغانستان.