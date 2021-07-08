تركيا تسجل 48 وفاة و5 آلاف و171 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 48 وفاة، و5 آلاف و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن المستشفيات والمراكز الطبية أجرت 226 ألفا و427 اختبارا للكشف عن كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ 5 آلاف و12 شخصا.

وفيما يخص عمليات التطعيم، أوضحت الوزارة أن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لمن هم فوق 18 عاما، بلغت 59.90 بالمئة، ونسبة متلقي الجرعتين الأولى والثانية 26.52 بالمئة.

وأضافت أن عدد جرعات اللقاح المستخدمة بالبلاد في آخر 24 ساعة بلغ 842 ألفا و570.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 37 مليونا و179 ألفا و5، والجرعة الثانية 16 مليونا و462 ألفا و718، والجرعة الثالثة مليونين و550 ألفا و225، ليبلغ إجمالي الجرعات 56 مليونا و191 ألفا و948.