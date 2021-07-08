للمرة الأولى.. الولايات المتحدة تنتقد هدم إسرائيل منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية هدم الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، بداعي تنفيذ أحد أبناء العائلة عملية إطلاق نار.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، في تصريح مكتوب "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد".

وأضافت "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين".

وهذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية هدم منازل لفلسطينيين، تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم، فجر الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويحمل الشلبي وأفراد عائلته الجنسية الأمريكية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشلبي (44 عاما) في السادس من مايو/أيار الماضي، بتهمة إطلاق النار على مستوطنين شمالي الضفة الغربية في الثاني من الشهر ذاته، ما أدى الى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب "تم تطبيق قرار الهدم بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته عائلة المنفذ ضد القرار".

ويقوم الجيش الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بقتل أو المشاركة بعمليات قتل إسرائيليين.