يلدريم يدعو لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي مع سوريا مفتوحاً

دعا رئيس هيئة الإغاثة (İHH) التركية، بولنت يلدريم، لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين بلاده وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الأممية ، واصفا إياه بـ "شريان الحياة" لملايين المدنيين.

وقال يلدريم في تصريحات لوكالة الأناضول، إن معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري، هو بمثابة شريان حياة للقاطنين في إدلب.

وأضاف: "معبر باب الهوى مهم جدا للسوريين، وينبغي أن يبقى مفتوحا، فمنذ بداية الحرب والمساعدات تدخل من هنا".

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني التركية أيضا، وليست الأمم المتحدة فقط، تُدخل المساعدات عبر هذا المعبر.

ولفت إلى دخول 10 آلاف و500 شاحنة مساعدات من المعبر العام الماضي.

وشدد على ضرورة فتح المعابر الأخرى أيضا، التي أغلقت بضغط روسي.

واليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، التي ينتهي العمل بها في 10 يوليو / تموز الجاري.

ووزعت إيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، لمدة عام واحد.