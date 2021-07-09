أردوغان: تركيا ستستضيف العالمين مطوري  لقاح "بيونتك" ضد كورونا قريباً

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن العالِمين أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريجي الذين طورا لقاح "بيونتك" ضد فيروس كورونا سيزوران تركيا في أقرب فرصة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقال أردوغان: "سنستضيف السيد أوغور وعقيلته (العالمان التركيان المقيمان بألمانيا) في أقرب وقت، وبذلك ستتاح لنا فرصة اتخاذ خطوات أسرع بشأن لقاحات بيونتك".

وفي الملف الأفغاني، تطرق الرئيس أردوغان إلى المفاوضات الجارية حول استمرار تركيا في تأمين وتشغيل مطار كابل عقب انسحاب حلف "الناتو".

وقال إن تركيا اتخذت قراراتها حول طبيعة المهمة التي ستتولاها في هذا البلد وما الذي تقبله أو ترفضه.

وأضاف أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما على هامش قمة حلف الناتو في 14 يونيو/حزيران الماضي ببروكسل.

ولفت إلى أنه تم تناول هذا الملف مع بايدن خلال لقائهما الثنائي واللقاء على مستوى الوفدين التركي والأمريكي في قمة الناتو.

وأضاف أردوغان: "سنخطو هذه الخطوة في أفغانستان بالشكل الأمثل".