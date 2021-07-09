استجابة لدعوة أردوغان.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى تركيا، الجمعة، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 تموز/ يوليو الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

وأشار إلى أن المباحثات ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة.

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطين.