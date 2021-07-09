تركيا.. تسجيل 59 وفاة و6 آلاف و670 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 59 وفاة و6 آلاف و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم إجراء 228 ألفا و826 اختبارا للكشف عن الفيروس، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 5 آلاف و126.

وفيما يخص عمليات التطعيم، أوضحت الوزارة أن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لمن هم فوق 18 عاما، بلغت 60.35 بالمئة، ونسبة متلقي الجرعتين الأولى والثانية 27.02 بالمئة.

وأضافت أن عدد الجرعات الأولى والثانية والثالثة المستخدمة في عموم البلاد في آخر 24 ساعة بلغ 827 ألفا و975.

وأردفت أن إجمالي عدد جرعات اللقاح المستخدمة منذ بدء حملة التطعيم ارتفع إلى 57 مليونا و19 ألفا و923، بينهم 37 مليونا و459 ألفا و120 تلقوا الجرعة الأولى، و16 مليونا و770 ألفا و701 تلقوا الجرعة الثانية، ومليونان و790 ألفا و102 تلقوا الجرعة الثالثة.