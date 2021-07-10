الجيش التركي يتسلم منظومة دفاع جوي محلية الصنع

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، تسليم القوات المسلحة منظومة "حصار إيه+" للدفاع الجوي بكافة عناصرها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "تويتر"، السبت، حول آخر المستجدات بشأن منظومات حصار محلية الصنع.

وأكد دمير تسليم منظومة HİSAR A+ "حصار إيه+" (نظام صاروخي للدفاع الجوي منخفض الارتفاع) للجيش، ودخول منظومة HİSAR O+ "حصار أو+" (للدفاع متوسط الارتفاع) مرحلة الإنتاج التسلسلي.

وتتمتع المنظومات بقدرة تأثير 360 درجة والتعامل مع 6 أهداف في آن واحد.

ويبلغ مدى منظومة "حصار إيه+" 15 كم، في حين يبلغ مدى حصار أو+ 25 كم.

وتتميز منظومات حصار بالقدرة على العمل في مختلف الظروف الجوية بفاعلية ضد الطائرات الحربية والمروحيات وصواريخ جو أرض والمسيرات وصواريخ كروز.

وتتولى شركتا "أسيلسان" و"روكيتسان" إنتاج المنظومات بإمكانات محلية، في حين يتولى معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية TÜBİTAK SAGE إنتاج الرؤوس الحربية لصواريخ المنظومة.