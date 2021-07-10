الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 4 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية "نبع السلام" المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في المنطقة، مؤكدة أن قواتها مصممة على صد الإرهاب أينما كان.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.