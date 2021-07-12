أردوغان: تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم.

جاء ذلك، الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "مع معدل النمو الذي سنحققه في 2021 سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم وأننا نقترب من أهدافنا خطوة تلو خطوة".

وأكد أن "تركيا باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

في سياق آخر، قال الرئيس أردوغان إن ملحمة 15 تموز/يوليو التي سطرها الشعب التركي (إفشال محاولة انقلاب 2016) "منعطف تاريخي سيتم استذكاره طوال قرون ويستخلص منه الدروس".

من ناحية أخرى، أفاد أردوغان أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد "السلام والحرية" الذي يوافق 20 يوليو/تموز.

وأضاف: "سنعطي رسالة للعالم بأسره بأننا نقف إلى جانب قبرص التركية في كفاحها من أجل الحق والعدالة".