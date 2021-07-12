الأمن التركي يوقف 14 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي

أوقفت السلطات التركية، الاثنين، 14 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في عملية أمنية مركزها ولاية باليكسير (غرب) وشملت 8 ولايات أخرى.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه وفي إطار التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة في باليكسير، أمرت الأخيرة بتوقيف 14 مشتبهاً بصلتهم بتنظيم "داعش"، وتقديم الدعم المالي له، خلال عامي 2018-2019.

وفي إطار التحقيق، قامت السلطات التركية في ولايات باليكسير، وأنقرة، وبورصة، وإسطنبول، وإزمير، وقونية، ونوشهير، وصقاريا، بتنفيذ عملية أمنية متزامنة، أوقفت على إثرها 14 مشتبهاً بهم.

وخلال العملية الأمنية، عثرت السلطات على وثائق ومستندات عديدة ذات صلة بالتنظيم الإرهابي.

وتتواصل إجراءات التحقيق حاليا مع المشتبه بهم لدى الدوائر الأمنية التركية.