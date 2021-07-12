العراق.. استئناف النقل البري للمسافرين مع تركيا

أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، استئناف خط النقل البري للمسافرين مع تركيا، بعد توقفه منذ مارس/آذار 2020 إثر تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان، إن "حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين باشرت رحلاتها من العاصمة بغداد باتجاه مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف حركة السفر بين البلدين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية".

وتابعت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الشركة الخاصة بتفعيل النقل الدولي بين العاصمة بغداد ودول الجوار: تركيا وسوريا وإيران".

وزادت: "تجري التحضيرات لتفعيل النقل حسب مذكرة التفاهم بين العراق والأردن ومصر".

والعراق وتركيا بلدان جاران يرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثيقة الصلة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار سنويا، وفق أحدث بيانات وزارة التجارة العراقية، ويطمح الجانبان لرفعه إلى 20 مليارا خلال السنوات المقبلة.