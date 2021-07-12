خفر السواحل التركي أنقذ 5693 مهاجراً غير نظامي في 6 أشهر

بلغت حصيلة من أنقذته فرق خفر السواحل التركية من المهاجرين غير النظاميين في سواحل بحري إيجة والمتوسط 5 آلاف و693 شخصا، معظمهم ممن أجبرتهم اليونان على العودة، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ووفق معطيات نشرتها قيادة خفر السواحل على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنقذت الفرق 4 آلاف و670 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2021.

كما سارعت الفرق التركية لإنقاذ 1023 مهاجرا تقطعت بهم السبل بسبب عطل في محرك القارب أو ارتطامه بالصخور.

وإضافة لعمليات الإنقاذ، ألقت الفرق التركية القبض على 19 شخصا بتهمة تنظيم عمليات عبور غير قانونية لـ 1243 مهاجرا غير نظامي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان لولاية إزمير غربي البلاد النصيب الأكبر من عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين.