"15 يوليو- الكفاح من أجل الديمقراطية".. معرض للقنصلية التركية في صربيا

افتتحت القنصلية التركية في منطقة سنجاق الصربية، الاثنين، معرضا للصور بعنوان "15 يوليو- الكفاح من أجل الديمقراطية"، تخليدا لذكرى تصدي الشعب التركي لمحاولة الانقلاب الغادرة.

ومنذ افتتاحه في مدينة نوفي بازار كبرى مدن منطقة "سنجاق" ذات الأغلبية البوشناقية، جذب المعرض العديد من الزوار.

ويضم المعرض صورا التقطها صحفيون في وكالة الأناضول، توضح آثار المحاولة الانقلابية الفاشلة (15 يوليو/ تموز 2016).

وقال القنصل التركي في نوفي بازار، باشار باشول: "المعرض هدفه تسليط الضوء على مقدار التضحية والبطولات التي قام بها الشعب التركي للحفاظ على ديمقراطيته".

وأوضح باشول أن "المعرض ينظم بالتعاون مع متحف نوفي بازار".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لـ"غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شهيدا وآلاف الجرحى.