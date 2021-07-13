أقار: بي كا كا لا تمثل الأكراد وهي وي ب ك سواء

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية لا تمثل الأكراد، وأنه يتعين على الجميع إدراك أنه لا فرق بينها وبين ذراعها السوري "ي ب ك".

جاء ذلك، الثلاثاء، في كلمة خلال مشاركته بندوة بكلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إسطنبول، عن محاولة 15 تموز/يوليو الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

ولفت أقار إلى فصل 23 ألفا و364 من القوات المسلحة حتى اليوم، في إطار مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد أن النجاحات التي حققها الجيش التركي سواء في العمليات داخل البلاد أو خارجها، أو المناورات الكبيرة المتزايدة، بعد محاولة 15 تموز الانقلابية الفاشلة، تظهر أنه يزداد قوة كلما تطهر من عناصر تنظيم "غولن".

وتطرق أقار إلى عمليات المخلب التي ينفذها الجيش التركي ضد "بي كا كا" شمالي العراق، مؤكدا أنها متواصلة بزخم متصاعد بالتنسيق مع العراقيين.

وشدد على أن كفاح تركيا هو ضد الإرهاب والإرهابيين، وأنها ستواصل كفاحها حتى تحييد آخر إرهابي.

وأشار الوزير أقار إلى أن وسائل إعلام خارجية تحاول إظهار "ي ب ك" على أنه تنظيم مختلف عن "بي كا كا".

وأكد ضرورة أن يعي الجميع أنه لا فرق بين "ي ب ك" و"بي كا كا".

وأضاف: "القول بأن "ي ب ك مختلف عن "بي كا كا إنما استهزاء بعقولنا".

وشدد على أن تركيا لا تميز بين التنظيمات الإرهابية، وأنه مثلما لا يمثل داعش المسلمين، فإن "بي كا كا" لا تمثل الأكراد، وعلى العام بأسره إدراك ذلك.