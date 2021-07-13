إسطنبول.. عرض رقمي عن محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة

تنظم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عرضا رقميا حول محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة، في محطة قطار مرمراي بمنطقة "يني قابي" بمدينة إسطنبول.

وينطلق العرض الرقمي في إطار سلسلة من الفعاليات التي ستنظم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، بين 14 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب المقبل، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية، الثلاثاء.

وتسلط الفعالية الضوء على انتصار الشعب التركي على المحاولة الانقلابية الغادرة ليلة 15 تموز، عبر فيلم بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد مدعوم بصور أرشيفية من بطولات تلك الليلة.

وستتضمن الفعالية عرضا بتقنية "فيديو مابينغ" للأماكن التي تعرضت لهجمات الانقلابيين الشنيعة وفي مقدمتها مبنى البرلمان.

ويستقبل المعرض زواره مجانا على مدار الأسبوع بين الساعة 11.00 و19.00 بتوقيت تركيا (+3 تغ)، وسط مراعاة تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه الأتراك بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقار على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.