تركيا.. زيادة مؤشر الإنتاج الصناعي 40 بالمئة في مايو

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الثلاثاء، قيّم فيها بيانات الإنتاج الصناعي المتعلقة بشهر مايو.

وأكد ورانك أن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعافي من الصدمات.

وذكر ورانك أن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو المنصرم زاد 40 بالمئة على أساس سنوي و1.3 على أساس شهري.

وأضاف أن "هذا الأداء عزز توقعاتنا بشأن النمو المرتفع في الربع الثاني من عام 2021".