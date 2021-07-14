الأحزاب التركية تجدد إدانتها انقلاب 15 يوليو في الذكرى الخامسة له

جدّدت الكتل الحزبية في البرلمان التركي إدانتها للانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/ تموز 2016 محذرة من أنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي.

جاء ذلك في كلمات ألقاها نواب رؤساء الكتل خلال جلسة أقيمت الأربعاء بالجمعية العامة للبرلمان التركي، تطرقوا فيها إلى الذكرى السنوية الـ5 لمحاولة الانقلاب.

وقال نائب رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بولنت توران، إن إرادة الشعب أحبطت محاولة الانقلاب التي نفذها عناصر تنظيم "غولن" الإرهابي.

وأشار توران إلى أن البرلمان التركي قاوم "خيانة القرن".

بدوره وجه نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزل، التحية إلى جميع النواب الذين تضامنوا ليلة الانقلاب بعد أن تعرض البرلمان للهجوم.

من جهته قال نائب رئيس كتلة حزب "الحركة القومية" أركان أقجاي، إن عملاء "غولن" حاولوا احتلال تركيا ليلة 15 يوليو ولكنهم تعرضوا للهزيمة.

نائبة رئيس كتلة حزب "الشعوب الديمقراطي" مرال دانيش بيشطاش، عبّرت أيضًا عن إدانتها لمحاولة الانقلاب، مؤكدة معارضة حزبها لجميع الانقلابات.

أمّا نائب رئيس كتلة حزب "إيي" لطفي توركان، فأكّد أن محاولة الانقلاب شكلت اعتداء على سيادة الدولة والشعب والنظام الدستوري في تركيا.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.