الرئيس أردوغان يفتتح "متحف الديمقراطية 15 تموز" في العاصمة أنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، "متحف الديمقراطية 15 تموز" في العاصمة أنقرة، عن محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

ويقع المتحف مقابل مجمع رئاسة الجمهورية في أنقرة، حيث يعرض المتحف أحداث الانقلاب الفاشل عبر مؤثرات صوتية ومرئية خاصة.

وإلى جانب الرئيس أردوغان، شارك في افتتاح المتحف، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونواب بالبرلمان وأعضاء في أحزاب تركية.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.