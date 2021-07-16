عملية استخباراتية تركية شمالي العراق تقطع التواصل بين قياديي بي كا كا وعناصره

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا"، في عملية شمالي العراق، ما أدى إلى قطع التواصل بين عناصر التنظيم.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، الجمعة، أن العمليات العسكرية ضد "بي كا كا" الإرهابية قطعت التواصل بين قياديي التنظيم وعناصره الذين ينفذون أنشطته في الميدان.

وأضافت أن قيادات التنظيم التي اضطرت للاختباء في المغارات بسبب العمليات التركية، "باتت عاجزة عن إدارة العناصر الإرهابية الميدانية".

وأشارت المصادر إلى أن تلك القيادات الإرهابية تصدر توجيهاتها لتنفيذ هجمات وذلك لإثبات بقاء التنظيم.

وأوضحت أن جهاز الاستخبارات التركية تعقب اثنين من الإرهابيين وهما "أمره يلدزار" الملقب بـ"دوران غيليداكس"، و"بارش صويدان" الملقب بـ"أندوك أورامار" ورصدت مكان اختبائهما في ريف محافظة دهوك، حيث كانا يجهزان متفجرات لاستخدامها ضد تركيا.

ولفتت المصادر إلى تحييد الإرهابيين في غارة جوية استهدفت المغارة التي كانا يختبئان بها مع المتفجرات التي كانت بحوزتهما، في 4 أبريل/نيسان الماضي.