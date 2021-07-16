مباحثات تركية أمريكية حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، المستجدات الإقليمية خاصة في أفغانستان وسوريا وشرق المتوسط وقبرص.

وجاءت مباحثات قالن وسوليفان خلال اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا أيضا مسار العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون الاستراتيجي والبناء بين البلدين، عقب المحادثات الإيجابية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، التي أجريت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخير في بروكسل.

وأكد البيان على تصميم تركيا مواصلة جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار في القضايا الإقليمية والدولية.