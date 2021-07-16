مسلمو غانا يعبرون عن سعادتهم بافتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بدعم تركي

عبر مسلمو غانا عن سعادتهم الكبيرة، بافتتاح مسجد ومجمع "الأمة" في العاصمة أكرا، والذي يعد أكبر مسجد بغرب إفريقيا.

وفي وقت سابق الجمعة، افتتح في أكرا مسجد ومجمع "الأمة"، الذي بني بدعم تركي بطراز معماري شبيه بمسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول.

وقال سركي الحاج موسى، أحد الحاضرين لافتتاح المسجد، الجمعة، إن "تركيا قدمت هدية ثمينة، ستعود بالنفع على كل المسلمين في غانا".

وأضاف: "هذا يوم سعيد لجميع المسلمين في غانا، شكرا لتركيا على بنائها لمسجد ومجمع الأمة".

من جهتها، أعربت أمينة ساليسو، عن سعادتها لافتتاح مسجد أشبه بالتحفة المعمارية في بلادها.

وذكرت عائشة فوتا أن "مسجد الأمة لا مثيل له في أي دولة أخرى في غرب إفريقيا".

وأردفت: "نحن سعداء جدا ببناء مثل هذا المسجد في غانا، ونشكر تركيا على ما قدمته من دعم".

من جانبه أكد مالام جابيرو أودو، أن مسجد ومجمع "الأمة"، سيساهم بشكل كبير في التعريف ونشر الإسلام في غرب القارة السمراء.

وشارك في مراسم افتتاح مسجد ومجمع "الأمة"، الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ونائبه محمد باوميا، ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، وكبار المسؤولين الغانيين، وضيوف من البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد.

وخلال كلمته في مراسم الافتتاح، أكد أرباش أن الإسلام دين يهدف إلى السلام والأمن ورفاهية البشر، ويضع مبادئ عالمية لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد أن إفريقيا احتضنت بسلام على مر قرون طويلة مختلف الأعراق والأجناس واللغات، وأنها قارة غنية بتراثها الثقافي والحضاري والفني.

وأوضح أنه تم بناء العديد من المساجد في العديد من مناطق العالم بمساهمة من رئاسة الشؤون الدينية، ووقف الديانة التركي وبدعم من المحسنين الأتراك، مبينا أن مسجد ومجمع الأمة في غانا إحدى تلك المساجد.

وبني المسجد على مساحة 40 دونما، ويسع 5 آلاف مصل، ويعد أكبر مسجد غربي إفريقيا.