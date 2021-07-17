تركيا تعلن السيطرة على حرائق مرسين وهطاي

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي، السبت، السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في ولايتي مرسين وهطاي (جنوب).

واندلعت الحرائق في غابات منطقتي "هصّة" بهطاي و"آيدنجلق" بمرسين، الخميس.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته لمنطقة "آيدنجلق"، قال باك دميرلي: "الحمد لله تمت السيطرة على حرائق الغابات في مرسين وهطاي".

وأشار إلى مشاركة 4 طائرات و25 مروحية وعشرات سيارات الإطفاء وآليات ثقيلة و990 فرداً من الطواقم، في عمليات الإخماد بالمنطقتين.

ولفت إلى أن الحرائق لم تسفر عن خسائر بشرية.

وأوضح أن قرابة 150 هكتارا في مرسين و200 هكتار في هطاي تضررت من الحرائق.

وأشار إلى توقيف 4 مشتبهين في إطار التحقيقات المستمرة حول مصدر الحرائق.