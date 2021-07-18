تركيا.. القبض على 3 يشتبه بانتمائهم لـغولن الإرهابي

ألقت السلطات التركية، الأحد، القبض على 3 مشتبه بانتمائهم لتنظيم "غولن" الإرهابي، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان بطرق غير قانونية.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر في قيادة قوات الدرك "الجندرما" في ولاية موغلا التركية، أن فرق الأخيرة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بانتمائهم لـ"غولن" الإرهابي.

وجاءت العملية الأمنية المذكورة في منطقة مرمريس، إثر تتبّع ومراقبة أسفرت عن إلقاء القبض على كل من المشتبه بهم "ت. ك" و"هـ. ج" و"أ. ج"، خلال محاولتهم الفرار إلى اليونان، إلى جانب شخص رابع يشتبه بتقديمه المساعدة للآخرين.

وعقب استكمال إجراءات التحقيق معهم في قيادة الدرك، اقتيد المشتبه بهم إلى القضاء.

وشهدت تركيا يوم 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "غولن" (الكيان الموازي) الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات.