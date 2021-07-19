تركيا تقدم دعماً لوجستياً لوزارة الدفاع الجورجية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تقديمها دعماً لوجستياً لنظيرتها الجورجية، في إطار بروتوكول التعاون المالي والعسكري المبرم بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، أقيمت مراسم في ثكنة عسكرية بالعاصمة الجورجية تبليسي، حضرها وزير الدفاع الجورجي، جوانشير بورشولادزي، والسفيرة التركية في تبليسي، فاطمة جران يازغان، ورئيس هيئة الأركان الجورجية، جيورجي ماتياشفيلي، إلى جانب مسؤولين آخرين من البلدين.

وشمل الدعم اللوجستي، 4 مركبات لتقديم الخدمات التقنية، جرى تسليمها للجانب الجورجي، في المراسم المذكورة.

وشهدت المراسم توقيع مذكرات التسليم من كلا الجانبين.

وفي كلمة لها خلال مراسم التسليم، قالت السفيرة التركية إن بلادها تدعم جهود تعزيز القدرات اللوجستية للجيش الجورجي.

وأشارت إلى العلاقات التي تربط البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو."

وكانت وزارة الدفاع التركية قدمت لنظيرتها الجورجية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، معدات هندسية وأجهزة ليزرية لتحديد المدى، كدعم لتعزيز قدراتها اللوجستية.