بايكار" التركية تعلن عن مسيرة قتالية جديدة بمناسبة العيد

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أماطت شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار" اللثام عن "التصميم المفاهيمي" لمشروع مسيرة قتالية جديدة.

وعبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، نشرت الشركة لأول مرة صور التصميم المفاهيمي للطائرة المقاتلة بدون طيار (MİUS)، وقدمت تهانيها بمناسبة عيد الأضحى للشعب التركي والعالم الإسلامي بأسره.

وكانت الشركة نشرت مقطع فيديو تمهيدي حول الموضوع في 17 تموز/يوليو الحالي، وقالت :"يجري تحميل هدية العيد! انتظروا 20 يوليو".

وفي 10 تموز/يوليو الحالي، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط، واحدة من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم.

وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأمريكية، والإسرائيلية، والصينية، خلال 15 عاما فقط.