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تركيا.. تصدير أول دفعة من طائرات "كارغو" المسيرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 21.07.2021 16:46
تركيا.. تصدير أول دفعة من طائرات كارغو المسيرة

أعلنت شركة "STM" التركية لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع، توقيع عقد لتصدير أول دفعة من طائرات "كارغو" المسيرة ذات الجناح المتحرك والمروحي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن "كارغو" التي عرضت لأول مرة في معرض الصناعات الدفاعية التركية عام 2017، تم تسليمها للقوات المسلحة التركية عام 2018.

وأكد البيان أن المسيّرة المذكورة أثبتت جدارتها في مختلف الظروف البيئية والعسكرية، الأمر الذي فتح الباب أمام تصديرها للخارج.

وأشار إلى إبرام عقد تصدير "كارغو"، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى منها خلال العام الجاري 2021.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول قيمة العقد أو الجهة الخارجية التي ستستورد تلك الدفعة من الطائرات.

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