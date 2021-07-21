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مهمة مشتركة لـ"بيرقدار" والمقاتلة المسيرة على حاملة الطائرات التركية المحلية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 21.07.2021 19:14
مهمة مشتركة لـبيرقدار والمقاتلة المسيرة على حاملة الطائرات التركية المحلية

كشفت شركة شركة "بايكار" التركية، أن طائرتها "بيرقدار تي بي 3" ومقاتلة "ميوس" المسيرتين، ستمارسان مهامهما معاً على متن حاملة الطائرات المحلية TCG Anadolu".

وذكرت الشركة في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن "بيرقدار تي بي 3" والمقاتلة المسيرة "ميوس" المحلية، ستعملان بالتعاون مع "تي جي غي أناضول"، لحماية الوطن الأزرق، في إشارة إلى المياه الإقليمية التركية في مختلف البحار.

وأمس الثلاثاء، أماطت شركة "بايكار" اللثام عن "التصميم المفاهيمي" لمشروع المسيرة القتالية "ميوس"، ونشرت عبر حسابها على تويتر، لأول مرة صورا لتصميمها.

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