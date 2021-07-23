أردوغان: سنبني مساكن للمتضررين من السيول في ريزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستبني 550 مسكناً للمتضررين من السيول التي شهدتها ولاية ريزة، كمرحلة أولى.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال زيارته قضاء "غوني صو" بولاية ريزة (شمال شرق)، التي شهدت كارثة سيول منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وأكد الرئيس أردوغان تقديم مساعدات مختلفة للمتضررين من الكارثة، بما فيها مساعدات النقل والإيجار والاحتياجات العاجلة.

يشار إلى أن ولاية ريزة شهدت كارثة سيول وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في 14 تموز/يوليو الجاري وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص، كما وقعت سيول مشابهة في ولاية أرتفين المجاورة الأربعاء المنصرم.