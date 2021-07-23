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تركيا: التطعيم ضد كورونا يتجاوز 65 مليون جرعة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.07.2021 19:52
تركيا: التطعيم ضد كورونا يتجاوز 65 مليون جرعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في عموم البلاد تجاوزت 65 مليون جرعة حتى عصر الجمعة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع"covid19asi.saglik.gov.tr" ، فإن العدد المذكور يشمل التطعيم بالجرعات الأولى والثانية والثالثة للأشخاص في سن الـ18 وما فوق.

وتتم عمليات التطعيم بحسب الرغبة باللقاحين "Sinovac" و "BioNTech"في جميع المستشفيات والمستوصفات لكل شخص يحصل على موعد من الأنظمة المخصصة في وزارة الصحة.

وبلغت الحصيلة 65 مليونا و1274 جرعة حتى الساعة 17:23، بينها 39 مليونا و256 ألفا و264 للجرعة الأولى، و22 مليونا و20 ألفا و519 للجرعة الثانية.

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