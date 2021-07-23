تركيا تسجل 60 وفاة بكورونا

سجلت تركيا 60 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، الجمعة، سجلت الوزارة أيضاً 11 ألفا و94 إصابة بالفيروس.

فيما بلغت حصيلة المتعافين من كورونا 5 آلاف و215 شخصا.

جاء ذلك إثر إجراء 219 ألفا و528 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وارتفعت عمليات التطعيم ضد كورونا في عموم البلاد إلى 65 مليونا و50 ألفا و204 جرعات.

وفي تعليقه على البيانات، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، المواطنين إلى الالتزام بالتدابير وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.