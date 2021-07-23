وزير البيئة التركي يلتقي نائب نظيره الألماني في نابولي

التقى وزير البئية والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، نائب وزير البيئة الألماني يوخن فلاسبارث، في مدينة نابولي الإيطالية.

جاء ذلك الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء البيئة والمناخ والطاقة لدول مجموعة العشرين في نابولي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أن اللقاء كان مثمرا، حيث أكد الجانبان أهمية العلاقات التركية الألمانية.

وقدم الوزير قوروم لمحة عن المشاريع التي تقوم بها تركيا، في إطار مكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى اجراء تركيا التعديلات اللازمة في إطار ما يعرف بالاتفاقية الخضراء الأوروبية، لمكافحة التلوث البيئي.

كما أعرب عن مطالبة تركيا بإزالة اسمها من القائمة رقم-1 الملحقة باتفاقية باريس للمناخ.

وتؤكد أنقرة أن مسؤولية تركيا التاريخية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية أقل من 1 بالمئة، وأنها دولة نامية وأن موقعها في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف لها.