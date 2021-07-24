الدفاع التركية: جنودنا مستمرون بتقديم المساعدات شمالي سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية، استمرار قواتها في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بمنطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا.

وعبر حسابها على تويتر، السبت، نشرت الوزارة صورا تظهر جانبا من توزيع المساعدات في المنطقة.

وشددت على استمرار الجنود الأتراك في تقديم المساعدات بمنطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.