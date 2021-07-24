فرق الإطفاء التركية تسيطر على حرائق امتدت من بلدة كسب السورية

سيطرت فرق الإطفاء التركية على حرائق في منطقة "يايلاداغي" التابعة لولاية "هطاي" جنوبي البلاد، انتقلت إليها من الأراضي السورية.

وذكرت الأناضول، السبت، أن الحرائق اندلعت في بلدة "كسب" التابعة لمحافظة اللاذقية غربي سوريا، وامتدت إلى غابة في موقع "تشاملي تبة" في منطقة "يايلاداغي" الحدودية التركية.

وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من إخماد الحرائق التي ألحقت ضرراً بقرابة هكتار واحد على الجانب التركي.

وقال المصدر إن الجانب السوري تمكن أيضاً من إخماد الحريق على أراضيه، الذي لم يُعرف على الفور سبب اندلاعه.