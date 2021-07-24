وقف الديانة التركي يوصل لحوم الأضاحي إلى 24 مليون محتاج

أعلن وقف الديانة التركي أنه أوصل لحوم الأضاحي إلى مائدة نحو 24.5 مليون من المحتاجين داخل تركيا وخارجها خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس الثاني للهيئة الإدارية لوقف الديانة التركي "إحسان آجيك" في بيان إنهم وزعوا 589 ألفا و136 حصة من لحوم الأضاحي لتصل إلى مائدة 24 مليون و449 ألفا و144 محتاجاً داخل تركيا وخارجها في إطار حملة الأضاحي التي يقوم بها الوقف بالوكالة عن المتبرعين الأتراك.

وأوضح أنهم وزرعوا لحوم الأضاحي على المحتاجين، واللاجئين، ومساكن الطلبة داخل تركيا، أما خارج البلاد فقد ركزوا توزيع لحوم الأضاحي على الأيتام، والأرامل، والفقراء، والمتضررين في المناطق التي تشهد صراعات، ومجاعة، وفقر.

وبيّن أن عدد من استطاع الوقف توزيع لحوم الأضاحي عليهم هذا العام يزيد نحو مليون ونصف محتاج مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من لحوم الأضاحي في العام المنصرم 23 مليون محتاج.