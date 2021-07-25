أردوغان يعزي في استشهاد جنديين تركيين بمنطقة "درع الفرات" السورية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات" السورية.

جاء ذلك في برقيتي تعزية بعثهما أردوغان لأسرتي الشهيدين، وفق مصادر مطلعة.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.