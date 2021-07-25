مكتبة "الأمة" بتركيا.. ملتقى مخترعي المستقبل بالتكنولوجيا

تحتضن مكتبة "الأمة" بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، فعاليات متنوعة لزيادة اهتمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، بالعلوم والتكنولوجيا، وتنمية قدراتهم على التفكير العلمي.

وتجرى الفعاليات في مركز التدريب وورشة العمل بالمكتبة (الأكبر في تركيا)، تحت فروع "الاكتشافات" و"التصميم والإنتاج" و"التكنولوجيا"، وتقوم بالإشراف هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

كما قام بإعداد المادة التعليمية بالورشة مجموعة من الأكاديميين الخبراء في مجالاتهم. وتضم فعاليات من قبيل برمجة الروبوتات، وتطوير تطبيقات الهاتف، وتصميم الأشكال الخشبية والتصميم بالأشكال الهندسية، والبرمجة الإلكترونية.

وتُنظم هذه الفعاليات بمشاركة محدودة حاليا بسبب تفشي وباء كورونا، وتهدف لزيادة الشغف لدى الأطفال بالعلوم والتكنولوجيا وتمكينهم من اكتشاف المفاهيم العلمية وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الحياة اليومية.

- ورشات متنوعة

وقال آيهان بوزكورت، منسق مركز التدريب بالمكتبة، إن ورشة العمل المتعلقة بالاكتشافات تضم محتوى يناسب الأطفال في عمر 5- 10 سنوات، أما الورشة المتعلقة بالتصميم والإنتاج والتكنولوجيا فهي مناسبة للأطفال بين 9 - 17 عاما.

وأوضح بوزكورت، أن الأطفال يتعلمون التفكير العلمي بورشة الاكتشافات، ويتعرفون على الأكواد والخوارزميات والبرمجة الإلكترونية في ورشة التكنولوجيا، أما ورشة التصميم والإنتاج فتقدم فعاليات حول إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالتصميم في الحياة اليومية.

وحول المحتوى العلمي لهذه الفعاليات، أفاد المتحدث أن "ورشة الاكتشافات تحتوي على فعاليات تتعلق بالبناء والتشييد، فمثلاً في فعالية (جسر دافنشي) يتعلم الأطفال مفهوم الجسور واستخداماتها ثم يبدأون معا في صنع نموذج للجسر".

أما عن ورشة التكنولوجيا فذكر أن الأطفال يتعرفون فيها على تطبيقات الهواتف المحمولة وكتابة الأكواد وبرمجة الروبوتات وتكنولوجيا تصنيع الإنسان الآلي.

وفي ورشة التصميم والإنتاج تنظم فعاليات مثل "تصميم سفن الشحن" و"تصميم أجنحة الطائرات"، لتدريب الأطفال على تصميم النماذج الأولية المختلفة وتدريبهم على التفكير لإيجاد حلول لمشاكل التصاميم المختلفة.

- فعاليات مكتبة الأمة

وأوضح بوزكورت، أن مدة الفعاليات تختلف باختلاف المحتوى العلمي ونوع الفعالية نفسها، فبعضها يستغرق بين 30- 45 دقيقة، بينما تستمر أخرى بين 2- 4 ساعات.

وذكر أنه يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم للمشاركة في فعاليات مكتبة الأمة من خلال الموقع الرسمي للمكتبة "www.mk.gov.tr"، للحجز والمشاركة في الفعاليات التي تنظم طوال أيام الأسبوع وفي العطلات الأسبوعية.

وأردف: "نهدف لجعل الأطفال يهتمون بالعلوم والتكنولوجيا وتوجيههم إلى المجال الصحيح الذي يناسب قدراتهم ومواهبهم، فلربما يخرج من بينهم علماء صغار".

- سيارة طائرة

وقال الطفال خليل إبراهيم موصلو (6 سنوات) المشارك في فعالية "الهرم والموشور" بورشة الاكتشافات، إنه وزملاءه صنعوا العديد من الأشكال الهندسية خلال الورشة مثل الموشور والهرم والمكعبات.

وأشار موصلو، إلى اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا، ورغبته في أن يصبح مخترعا يوما ما عندما يكبر.

وأوضح أنه يريد اختراع سيارة طائرة وأخرى مائية، فضلا عن صناعة أشياء مفيدة للعالم.

- تنمية التواصل الاجتماعي والتدريب

وذكرت الطفلة مريم آنقا إيسي (5 أعوام)، أنها استمتعت كثيرا بالفعالية، وتعلمت صنع أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وقالت والدة مريم، إنها أشركت ابنتها في هذه الفعالية بعد رؤيتها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتبة الأمة.

وأضافت أن الوباء حبس الأطفال في المنازل لمدة عام، ولم تكن هناك فرصة خلال الشتاء والخريف الماضيين للمشاركة في هذه الفعاليات التي تعمل على تنمية التواصل الاجتماعي والتعلم والتدريب.

وذكرت أن ابنتها أنهت الفعالية وهي سعيدة للغاية وترغب في العودة مرة أخرى.