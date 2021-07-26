بريطانيا تندد بالاعتداء الإرهابي على الجنود الأتراك شمالي سوريا

نددت بريطانيا، الاثنين، بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجنود الأتراك قبل يومين، في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارجريفز، إن بلاده تندد بالهجوم الذي طال الجنود الأتراك شمالي سوريا.

وأضاف أن تركيا صديق وثيق لبلاده، وحليفها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ودعا هارجريفز كافة الأطراف في سوريا، إلى وقف إطلاق النار ودعم القانون الدولي.

وشدد على ضرورة وقف عمليات العنف المتصاعدة مؤخراً في الشمال السوري، وعلى إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.