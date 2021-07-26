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تركيا: تحييد قيادي بارز من "بي كا كا" كان مسؤولاً عن التجنيد لصالح "ي ب ك"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.07.2021 12:51
آخر تحديث في 26.07.2021 13:00

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد "هاقان أتاش" الإرهابي بمنظمة "بي كا كا/ كي جي كي"، المسؤول عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات تتبع "أتاش" المتواجد شمالي العراق منذ عام 2015.

وأوضحت أن تحييد "أتاش" جاء في عملية استهدفته بالقرب من قرية في هاكورك، يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت إلى أن "أتاش" كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة الإرهابية في هاكورك، إلى جانب تنظيمه شؤون التجنيد لصالح تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ"بي كا كا".

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