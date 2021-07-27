محذراً من سباق تسلح.. أقار لليونان: لا يمكن تغيير موازين القوى بطائرات مستعملة

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، اليونان إلى السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، مشيراً إلى أن أثينا ذاهبة في سباق تسلح.

جاء ذلك في تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش الثاني، بعد جولة أجراها أمس الاثنين، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وقال أقار: "نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أن جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية".

وأشار الوزير إلى أن أثينا ذاهبة في سباق تسلح قائلاً: "يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة".

وطالب وزير الدفاع التركي اليونان المساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط.