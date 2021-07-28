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تركيا.. حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 20 ألفا لأول مرة منذ أشهر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.07.2021 22:19
آخر تحديث في 28.07.2021 22:57
تركيا.. حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 20 ألفا لأول مرة منذ أشهر

سجلت تركيا، الأربعاء، 76 وفاة، و22 ألفا و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات وزارة الصحة حول إحصائيات الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 257 ألفا و474 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، في عموم البلاد.

وشهدت تركيا شفاء 4 آلاف و197 شخصا من الإصابة.

وفيما يخص عمليات اللقاح، بلغت نسبة التطعيم بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 64.74 بالمئة، ونسبة متلقي الجرعة الثانية، 40.53 بالمئة.

وجرى التطعيم بمليون و77 ألفا و627 جرعة لقاح مضاد لكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي الجرعات إلى 69 مليونا و759 ألفا و371.

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