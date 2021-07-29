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أردوغان يجري مباحثات مع نظيره الجزائري حول قضايا المنطقة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.07.2021 13:13
آخر تحديث في 29.07.2021 13:20
أردوغان يجري مباحثات مع نظيره الجزائري حول قضايا المنطقة

أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات هاتفية تناولت التعاون بين البلدين وقضايا المنطقة.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، الخميس، بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".

وأضافت: "سمحت المكالمة باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

والجزائر أحد أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية ويتراوح حجم المبادلات التجارية بينهما حاليا بين 3.5 و4.2 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعه فوق عتبة 5 مليارات دولار في أقرب وقت وفق تصريحات رسمية سابقة.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي قال تبون في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية إن بلاده "تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك".

وسابقا أعلن الرئيس الجزائري أن بلاده في تشاور دائم مع تركيا حول قضايا المنطقة على رأسها الأزمة الليبية.

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