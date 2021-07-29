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تركيا.. إجمالي التطعيم بلقاحات كورونا يتجاوز 71 مليون جرعة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 29.07.2021 21:08
آخر تحديث في 29.07.2021 21:43
الفرق الصحية بولاية أرضروم التركية تجوب الأحياء لتطعيم المواطنين ضد لقاح كورونا الأناضول الفرق الصحية بولاية أرضروم التركية تجوب الأحياء لتطعيم المواطنين ضد لقاح كورونا (الأناضول)

تجاوز إجمالي عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تركيا، الخميس، 71 مليون جرعة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر "تويتر" الخميس: "إجمالي جرعات لقاح كورونا التي تم تطعيمها تجاوز 71 مليونا".

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.

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