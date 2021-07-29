تركيا تسجل 22 ألفا و161 إصابة بكورونا

سجلت تركيا، الخميس، 60 وفاة، و22 ألفا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات وزارة الصحة حول إحصائيات الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 261 ألفا و198 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، في عموم البلاد.

وشهدت تركيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، شفاء 5 آلاف و463 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا.

وفيما يخص عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، بلغت نسبة التطعيم بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 65.24 بالمئة، ونسبة متلقي الجرعة الثانية، 41.84 بالمئة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أُجريت في عموم تركيا مليون و336 ألفا و724 عملية تطعيم ضد كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تجاوز إجمالي جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 71 مليونا في عموم البلاد.